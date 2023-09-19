94-летняя россиянка провела пять дней в лесу без еды и выжила

Под Красноярском 94-летняя пенсионерка выжила после пяти дней в лесу без еды

В Красноярском крае 94-летняя женщина провела пять дней в лесу без воды и пищи и выжила. Об этом сообщает сетевое издание NGS24.RU.

Женщина ушла из дома 15 сентября. Родственники россиянки предупредили, что несмотря на преклонный возраст она отлично ориентируется в лесу и могла уйти далеко.

Пенсионерку нашли комбайнеры после того, как она вышла из леса в поле. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщина не узнает родных и знакомых.

Ранее в Пермском крае заблудившаяся в лесу 70-летняя женщина выжила благодаря тому, что нашла избу охотников с припасами. Там она дождалась поисковиков. До обнаружения убежища россиянка прошла пешком около 50 километров.