Жертвой взрыва автомобиля в Подмосковье стал военнослужащий

При взрыве автомобиля в Балашихе погиб военнослужащий

Сгоревший дотла после взрыва в Подмосковье автомобиль попал на видео

Начало событий в новости Сгоревший дотла после взрыва в Подмосковье автомобиль попал на видео

Прохожий, который стал жертвой взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе, оказался военнослужащим. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

Машина была подорвана при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ). Взрывчатку заложили рядом с газобалонным оборудованием внутри авто и привели в действие, когда военный выходил из подъезда.

О взрыве автомобиля возле жилого дома на бульваре Нестерова стало известно ранее 25 апреля. Транспортным средством владел иностранец — по словам предыдущей владелицы, год назад она продала машину 29-летнему гражданину Азербайджана.