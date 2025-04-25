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12:07, 25 апреля 2025Силовые структуры

Жертвой взрыва автомобиля в Подмосковье стал военнослужащий

При взрыве автомобиля в Балашихе погиб военнослужащий
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Подмосковье
Начало событий в новости Сгоревший дотла после взрыва в Подмосковье автомобиль попал на видео

Кадр: Александра Зубенко / ТАСС

Прохожий, который стал жертвой взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе, оказался военнослужащим. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

Машина была подорвана при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ). Взрывчатку заложили рядом с газобалонным оборудованием внутри авто и привели в действие, когда военный выходил из подъезда.

О взрыве автомобиля возле жилого дома на бульваре Нестерова стало известно ранее 25 апреля. Транспортным средством владел иностранец — по словам предыдущей владелицы, год назад она продала машину 29-летнему гражданину Азербайджана.

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