Сгоревший дотла после взрыва в Подмосковье автомобиль попал на видео

Машина, взорвавшаяся в подмосковной Балашихе, сгорела дотла. Об этом сообщает Telegram-канал Shot и публикует видео, снятое очевидцем.
На кадрах видно, как пламя охватило припаркованный автомобиль. Другой водитель пытается отогнать свою машину от него.
О взрыве авто возле жилого дома на бульваре Нестерова стало известно ранее 25 апреля. По одной из версий, причиной стал взрыв самодельного взрывного устройства, согласно другой — проблема с газовым оборудованием.
Жертвой ЧП стал один человек, который находился рядом с автомобилем. Его личность выясняется.