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12:02, 25 апреля 2025Силовые структуры

Сгоревший дотла после взрыва в Подмосковье автомобиль попал на видео

Shot: Взорвавшийся в Балашихе автомобиль сгорел дотла
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Подмосковье
Начало событий в новости Взорвавшийся в Подмосковье автомобиль попал на видео

Машина, взорвавшаяся в подмосковной Балашихе, сгорела дотла. Об этом сообщает Telegram-канал Shot и публикует видео, снятое очевидцем.

На кадрах видно, как пламя охватило припаркованный автомобиль. Другой водитель пытается отогнать свою машину от него.

О взрыве авто возле жилого дома на бульваре Нестерова стало известно ранее 25 апреля. По одной из версий, причиной стал взрыв самодельного взрывного устройства, согласно другой — проблема с газовым оборудованием.

Жертвой ЧП стал один человек, который находился рядом с автомобилем. Его личность выясняется.

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