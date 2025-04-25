Раскрыты подробности о заложенном в взорвавшемся в Балашихе автомобиле СВУ

Самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное в автомобиль в Балашихе, состояло из ВОГов. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, СВУ состояло из осколочного боеприпаса для гранатометов — ВОГ.
Ранее сообщалось, что жертвой взрыва автомобиля в Балашихе оказался заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-майор Ярослав Москалик.
Автомобиль Volkswagen взорвался 25 апреля возле жилого дома на бульваре Нестерова.