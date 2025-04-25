Раскрыты подробности о заложенном в взорвавшемся в Балашихе автомобиле СВУ

СВУ в взорвавшемся в Балашихе автомобиле состояло из ВОГов

Раскрыты подробности подрыва автомобиля в Балашихе с помощью СВУ

Начало событий в новости Раскрыты подробности подрыва автомобиля в Балашихе с помощью СВУ

Самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное в автомобиль в Балашихе, состояло из ВОГов. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, СВУ состояло из осколочного боеприпаса для гранатометов — ВОГ.

Ранее сообщалось, что жертвой взрыва автомобиля в Балашихе оказался заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-майор Ярослав Москалик.

Автомобиль Volkswagen взорвался 25 апреля возле жилого дома на бульваре Нестерова.

