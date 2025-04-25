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12:12, 25 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыта личность жертвы взрыва автомобиля в Балашихе

Погибшим при взрыве машины в Балашихе оказался замглавы ГОУ Генштаба Москалик
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Жертвой взрыва автомобиля в Балашихе оказался заместитель начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-майор Ярослав Москалик. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Взорвавшийся автомобиль не принадлежал ему, уточняет Telegram-канал Shot. СВУ сработало, когда Москалик проходил мимо.

Автомобиль Volkswagen взорвался 25 апреля возле жилого дома на бульваре Нестерова. Он был подорван с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), заложенного рядом с газобаллонным оборудованием.

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