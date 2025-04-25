Раскрыта личность жертвы взрыва автомобиля в Балашихе

Погибшим при взрыве машины в Балашихе оказался замглавы ГОУ Генштаба Москалик

Жертвой взрыва автомобиля в Балашихе оказался заместитель начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-майор Ярослав Москалик. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Взорвавшийся автомобиль не принадлежал ему, уточняет Telegram-канал Shot. СВУ сработало, когда Москалик проходил мимо.

Автомобиль Volkswagen взорвался 25 апреля возле жилого дома на бульваре Нестерова. Он был подорван с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), заложенного рядом с газобаллонным оборудованием.