Правоохранители оцепили двор после убийства генерал-лейтенанта Москалика

Правоохранители оцепили двор в Балашихе, где после взрыва погиб генерал Москалик

Правоохранители оцепили внутренний двор в Балашихе, где после взрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, силовики со всех сторон оцепили вход во двор второго дома, расположенного на улице Нестерова. Сейчас там начались следственные действия. Кроме того, на месте дежурит несколько автомобилей ДПС, сотрудников Следственного комитета (СК) и машины скорой помощи. Также для въезда закрыты некоторые участки проезжей части на прилегающей к бульвару Нестерова улице Колдунова.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Автомобиль Volkswagen взорвался 25 апреля возле жилого дома на бульваре Нестерова. Находившийся возле автомобиля мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.