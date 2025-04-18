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09:50, 18 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ выявила готовившего подрыв здания в Новороссийске украинского агента

ФСБ задержала агента СБУ при подготовке подрыва здания в Новороссийске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего подрыв административного здания в Новороссийске. Об этом сообщает ТАСС.

Силовики взяли подозреваемого при изъятии им из тайника самодельного взрывного устройства массой 2,5 килограмма, готовое к применению.

Задержанный является иностранным гражданином, действовавшим по указанию куратора СБУ. В отношении него возбуждено дело о приготовлении к совершению теракта. Мужчина признал вину и стал сотрудничать со следствием. Он рассказал, что также для СБУ собирал информацию о дислокации кораблей Черноморского флота и военнослужащих Вооруженных сил России в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд Москвы приговорил 19-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за совершение двух терактов и сотрудничество с Киевом.

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