Молодого россиянина приговорили к 15 годам за два теракта и сотрудничество с Киевом

В Москве суд приговорил 19-летнего местного жителя к 15 годам за 2 теракта

2-й Западный окружной военный суд Москвы приговорил 19-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за совершение двух терактов и сотрудничество с Киевом. Об этом сообщает ТАСС.

Молодого человека также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Его признали виновным по статьям 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») и 205 («Террористический акт») УК РФ.

Осужденного задержали в 2023 году во Владимирской области. Он сразу же признал свою вину и сотрудничал со следствием. Его дело рассмотрели всего за три заседания. При этом подробности не раскрываются. Что именно совершил подсудимый, неизвестно, потому что процесс шел в закрытом режиме.

Ранее в Пятигорске сотрудники ФСБ задержали иностранца, планировавшего теракт в одном из досуговых центров.