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18:25, 16 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала планировавшего теракт в Пятигорске иностранца

В Пятигорске ФСБ задержала иностранца, планировавшего теракт
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ID1974 / Shutterstock / Fotodom  

В Пятигорске ФСБ задержала иностранца, планировавшего теракт. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 205 («Приготовление к совершению террористического акта») УК РФ.

По данным агентства, иностранец планировал совершить террористический акт в одном из досуговых центров. После совершения преступления он планировал уехать в Сирию для участия в боевых действиях.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий он был выявлен и задержан. При обыске по месту его проживания были обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью.

Злоумышленник являлся участником запрещенной в России международной террористической организации. До момента задержания он успел изучить местность, приобрести оружие и компоненты для зажигательных смесей.

Ранее сообщалось, что ФСБ сообщила о предотвращении теракта в российском городе.

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