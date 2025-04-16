ФСБ задержала планировавшего теракт в Пятигорске иностранца

В Пятигорске ФСБ задержала иностранца, планировавшего теракт

В Пятигорске ФСБ задержала иностранца, планировавшего теракт. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 205 («Приготовление к совершению террористического акта») УК РФ.

По данным агентства, иностранец планировал совершить террористический акт в одном из досуговых центров. После совершения преступления он планировал уехать в Сирию для участия в боевых действиях.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий он был выявлен и задержан. При обыске по месту его проживания были обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью.

Злоумышленник являлся участником запрещенной в России международной террористической организации. До момента задержания он успел изучить местность, приобрести оружие и компоненты для зажигательных смесей.

Ранее сообщалось, что ФСБ сообщила о предотвращении теракта в российском городе.

