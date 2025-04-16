ФСБ сообщила о предотвращении теракта в российском городе

ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Злоумышленником, готовившим теракт, оказался уроженец Центральной Азии, его уже задержали. После совершения преступления он планировал выехать в Сирию для участия в боевых действиях.

По данным ФСБ, мужчина является участником международной террористической организации. Из его дома силовики изъяли бутылки с зажигательной смесью.

Ранее стало известно, что произошедший в 2024 году взрыв бытового газа в жилом доме в Севастополе оказался терактом против офицера Черноморского флота. Хозяйка квартиры дала признательные показания в том, что действовала по заданию украинской спецслужбы.