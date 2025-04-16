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14:53, 16 апреля 2025Силовые структуры

Жительница Севастополя призналась в теракте против офицера ЧФ по заказу СБУ

Взрыв газа в Севастополе оказался терактом СБУ против офицера ЧФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Произошедший в 2024 году взрыв бытового газа в жилом доме в Севастополе оказался терактом против офицера Черноморского флота (ЧФ) — хозяйка квартиры дала признательные показания в том, что действовала по заданию украинской спецслужбы. Об этом пишет флотская газета «Флаг Родины».

Взрыв произошел 6 февраля 2024 года в доме №13 на улице Леваневского, в результате обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами. Инцидент обошелся без жертв. Была выдвинута версия об утечке газа, но в ходе расследования выяснилось, что взрыв устроила хозяйка квартиры Надежда Г., которую арендовал военнослужащий с супругой.

После взрыва женщина пыталась скрыться, но была задержана. Ей предъявили обвинение в совершении теракта. На допросе она рассказала, что в 2023 году с ней связался представитель Службы безопасности Украины (СБУ) и поручил следить за арендаторами. Надежда сдружилась с женой офицера. Далее она получила координаты тайника со взрывным устройством, забрала его и установила в квартире, о чем доложила куратору, который привел бомбу в действие.

Уголовное дело Надежды рассматривает Южный окружной военный суд.

Ранее сообщалось, что этот суд приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Севастополя Игоря Судиловского, пытавшегося подорвать дом, в котором проживал офицер ЧФ.

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