Украинского агента осудили на 17 лет за попытку теракта против офицера Черноморского флота

Суд дал 17 лет севастопольцу, пытавшемуся подорвать офицера Черноморского флота

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Севастополя Игоря Судиловского, пытавшегося совершить теракт путем подрыва. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в госизмене, приготовлении к теракту и незаконном обороте оружия. Первые три года он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что в феврале 2024 года севастополец вышел на связь с Главным управлением разведки Минобороны Украины, от представителя которого он получил задание совершить теракт на территории России. Судиловский, выполняя инструкцию куратора, перепрятал взятые из тайника радиоуправляемое самодельное взрывное устройство и передатчик. Он собирался устроить взрыв в жилом многоквартирном доме в Севастополе. Для этого украинский агент с 28 февраля по 11 марта 2024 года следил за обстановкой во дворе дома. Его целью был офицер Черноморского флота, который там жил, уточнили РИА Новости в управлении ФСБ по республике Крым и Севастополю.

11 марта 2024 года Судиловский на общественном транспорте привез бомбу из своей квартиры к дому офицера и прикрепил ее на газовую трубу у подъезда. Однако он был обезврежен правоохранительными органами.

7 марта сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении украинца Артема Куджанова, обвиняемого в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.