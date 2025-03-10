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18:12, 10 марта 2025Силовые структуры

Украинского агента осудили на 17 лет за попытку теракта против офицера Черноморского флота

Суд дал 17 лет севастопольцу, пытавшемуся подорвать офицера Черноморского флота
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Севастополя Игоря Судиловского, пытавшегося совершить теракт путем подрыва. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в госизмене, приготовлении к теракту и незаконном обороте оружия. Первые три года он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что в феврале 2024 года севастополец вышел на связь с Главным управлением разведки Минобороны Украины, от представителя которого он получил задание совершить теракт на территории России. Судиловский, выполняя инструкцию куратора, перепрятал взятые из тайника радиоуправляемое самодельное взрывное устройство и передатчик. Он собирался устроить взрыв в жилом многоквартирном доме в Севастополе. Для этого украинский агент с 28 февраля по 11 марта 2024 года следил за обстановкой во дворе дома. Его целью был офицер Черноморского флота, который там жил, уточнили РИА Новости в управлении ФСБ по республике Крым и Севастополю.

11 марта 2024 года Судиловский на общественном транспорте привез бомбу из своей квартиры к дому офицера и прикрепил ее на газовую трубу у подъезда. Однако он был обезврежен правоохранительными органами.

7 марта сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении украинца Артема Куджанова, обвиняемого в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.

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