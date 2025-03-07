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16:53, 7 марта 2025Силовые структуры

В ЛНР осудят гражданина Украины за шпионаж в пользу СБУ

В ЛНР осудят украинца Куджанова за передачу данных о Российской армии СБУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении украинца Артема Куджанова, обвиняемого в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Луганской народной республики (ЛНР) по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

По версии следствия, в период с июля по август 2022 года 21-летний Куджанов, имевший гражданство Украины, добровольно собирал данные о местах дислокации военнослужащих Российской армии в ЛНР. Полученные сведения он передавал через мессенджер украинским спецслужбам.

Уголовное дело было расследовано ФСБ. Материалы рассмотрит Верховный суд ЛНР.

Ранее Херсонский областной суд приговорил к 11,5 года лишения свободы гражданина Украины, проживающего в регионе, за шпионаж в пользу украинских спецслужб.

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