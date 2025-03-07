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15:11, 7 марта 2025Силовые структуры

Гражданин Украины собирал данные о личном составе ВС России и получил срок

В Херсонской области украинец получил 11,5 года колонии за шпионаж
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Херсонский областной суд приговорил гражданина Украины, проживающего в регионе, к 11,5 года лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на суд.

Мужчина признан виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). На заседании свою вину он признал и в содеянном раскаялся. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, с начала проведения специальной военной операции (СВО) фигурант решил оказывать содействие сотрудникам украинских спецслужб. Он связывался с ними через мессенджер Telеgram и передавал им информацию о передвижении и размещении личного состава и военной техники Вооруженных сил (ВС) России на территории Херсонской области. Осужденный осознавал, что переданные им данные позволили бы нанести огневое поражение по подразделениям Российской армии.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области ФСБ задержала местного жителя, финансировавшего Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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