ФСБ задержала подозреваемого в госизмене релоканта из российского региона

ФСБ задержала релоканта из Ростовской области по подозрению в госизмене

В Ростовской области ФСБ задержала местного жителя, финансировавшего Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, с февраля по август 2023 года подозреваемый, находясь в релокации в Грузии, переводил деньги украинцу, заочно осужденному в России за призывы к терроризму. Отмечается, что иностранец активно взаимодействует с командирами ВСУ, покупает им вооружение, военную технику, боеприпасы и экипировку.

Против россиянина возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он арестован.

Ранее стало известно, что в Херсонской области задержали 51-летнюю гражданку Украины по подозрению в шпионаже для украинской спецслужбы.