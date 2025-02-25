Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:28, 25 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала подозреваемого в госизмене релоканта из российского региона

ФСБ задержала релоканта из Ростовской области по подозрению в госизмене
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Ростовской области ФСБ задержала местного жителя, финансировавшего Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, с февраля по август 2023 года подозреваемый, находясь в релокации в Грузии, переводил деньги украинцу, заочно осужденному в России за призывы к терроризму. Отмечается, что иностранец активно взаимодействует с командирами ВСУ, покупает им вооружение, военную технику, боеприпасы и экипировку.

Против россиянина возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он арестован.

Ранее стало известно, что в Херсонской области задержали 51-летнюю гражданку Украины по подозрению в шпионаже для украинской спецслужбы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о подготовке ВСУ к отступлению из Курской области. Что об этом известно?

      Охранник ресторана в Таиланде подрался с двумя туристами с Украины и из Польши

      Пленный солдат ВСУ рассказал об отмывании денег из военной помощи Украине

      Предложивший пенсионерам работать на мойке российский депутат сам отправился мыть машины

      Россиянам стало сложнее продавать квартиры

      Любимый тренд 30-летних вернулся в моду и вызвал споры в сети

      Лавров передал президенту Ирана привет от Путина

      Лавров встретился с президентом Ирана

      МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить россиян до отбора на Игры-2026

      ЦБ понизил курс доллара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше