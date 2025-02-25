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15:29, 25 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ выявила в Херсонской области украинскую шпионку

ФСБ задержала в Херсонской области украинку по подозрению в шпионаже для СБУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Херсонской области задержали 51-летнюю гражданку Украины по подозрению в шпионаже для украинской спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, женщина с июня 2023-го по апрель 2024 года собирала информацию о местах дислокации российских войск на территории Херсонской области и передавала ее Службе безопасности Украины (СБУ).

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Она арестована по решению суда. Ей также вменяется незаконный оборот взрывных устройств.

18 февраля сообщалось, что ФСБ задержала двух украинцев и россиянина по подозрению в шпионаже в Запорожской области.

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