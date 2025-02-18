ФСБ задержала трех человек по подозрению в шпионаже и госизмене

ФСБ задержала трех человек за шпионаж и госизмену в Запорожской области

ФСБ задержала двух украинцев и россиянина по подозрению в шпионаже в Запорожской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, один из задержанных связался с представителем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и с двумя знакомыми стал собирать информацию о местоположении, численности и маршрутах перемещения Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО). Затем данные передавались куратору.

Возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее житель Заполярья Артем Константинов дал признательные показания о работе на украинскую разведку, для которой собирал данные о сотрудниках ФСБ и участниках СВО из Мурманской области.

