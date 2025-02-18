Завербованный украинской спецслужбой россиянин признался в сборе данных о ФСБ и бойцах СВО

Завербованный СБУ житель Заполярья собирал данных о ФСБ и бойцах СВО

Предупрежденный ФСБ россиянин сел на 13 лет за госизмену в пользу Украины

Начало событий в новости Предупрежденный ФСБ россиянин сел на 13 лет за госизмену в пользу Украины

Житель Заполярья Артем Константинов дал признательные показания о работе на украинскую разведку, для которой собирал данные о сотрудниках ФСБ и участниках специальной военной операции (СВО) из Мурманской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

На допросе россиянин рассказал, что был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Он занимался сбором данных о сотрудниках ФСБ, военных объектах на территории Мурманской области и бойцах СВО. Эту информацию он передавал кураторам с Украины для проведения «акций устрашения».

По данным ФСБ, Константинов через Telegram вышел на связь с представителем украинского вооруженного формирования и выразил желание вступить в его ряды, чтобы воевать против России. В 2022 году ему было вынесено официальное предостережение о недопустимости совершения действий, подпадающих под статью 275 УК РФ («Госизмена»).

Однако россиянин проигнорировал предупреждение и стал сотрудничать с иностранной разведкой, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело. По решению суда Константинов получил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима.