Предупрежденный ФСБ россиянин сел на 13 лет за госизмену в пользу Украины

ФСБ: Житель Заполярья получил 13 лет колонии за госизмену в пользу Украины

Житель Заполярья, вышедший на связь с украинским вооруженным формированием, получил 13 лет заключения за госизмену. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве указали, что приговор Мурманского областного суда по уголовному делу гражданина России Артема Константинова, 2000 года рождения, вступил в законную силу. Он отправится в колонию строгого режима.

По данным ФСБ, он через Telegram вышел на связь с представителем украинского вооруженного формирования и выразил желание вступить в его ряды, чтобы воевать против России. В 2022 году ФСБ вынесла Константинову официальное предостережение о недопустимости совершения действий, подпадающих под статью 275 УК РФ («Госизмена»).

Однако россиянин проигнорировал предупреждение и стал сотрудничать с иностранной разведкой, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Ранее 18 февраля сообщалось, что ФСБ уличила сотрудника МВД Луганской народной республики в работе на военную разведку Украины.