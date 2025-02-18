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10:15, 18 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ уличила силовика из ЛНР в работе на украинскую разведку

ФСБ: Житель ЛНР устроился в МВД и стал сотрудничать с украинской разведкой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ России уличили сотрудника правоохранительных органов Луганской народной республики (ЛНР) в работе на военную разведку Украины. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

В отношении силовика возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным следствия, задержанный — житель Сватово — собирал сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, личном составе МВД России, объектах телекоммуникационной инфраструктуры ЛНР. Эту информацию он передавал Главному управлению разведки Минобороны Украины для нанесения ударов противником.

На допросе задержанный признал вину и рассказал, что после трудоустройства в МВД ЛНР вышел на связь с украинской разведкой.

13 февраля сообщалось, что в Новороссийске сотрудники ФСБ России задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в финансировании украинской экстремистской организации.

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