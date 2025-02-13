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10:17, 13 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала подозреваемого в госизмене россиянина

В Новороссийске ФСБ задержала мужчину, финансировавшего украинских экстремистов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Новороссийске сотрудники ФСБ России задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в финансировании украинской экстремистской организации. Об этом сообщает KP.RU.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, организации деятельности экстремистской организации, финансировании экстремистской деятельности и содействии террористической деятельности.

По данным правоохранителей, фигурант вступил в запрещенную в России проукраинскую организацию. Будучи ее членом он собирал деньги и информацию о функционировании военного объекта и критической инфраструктуры в Краснодарском крае и передавал их украинцам.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области (ЕАО) суд приговорил бывшего служащего «Центра государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Еврейской автономной области» к 14 годам лишения свободы за сотрудничество со службой безопасности Украины (СБУ).

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