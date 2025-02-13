Экс-российский госслужащий сотрудничал с СБУ и получил срок в колонии

В ЕАО экс-госслужащий получил 14 лет колонии за сотрудничество с СБУ

В Еврейской автономной области (ЕАО) суд приговорил бывшего служащего «Центра государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Еврейской автономной области» к 14 годам лишения свободы за сотрудничество со службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

Экс-госслужащий признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей и с ограничением свободы сроком на два года.

Как установил суд, по заданию представителя СБУ через электронную почту фигурант передал украинцам имеющиеся у него картографические материалы с подробным расположением на территории Биробиджана объектов значимой инфраструктуры. Эти данные он незаконно скопировал во время прохождения службы в учреждении и хранил у себя дома.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области трем работавшим на спецслужбы Украины россиянам дали сроки по делу о госизмене.