Трем работавшим на Украину и совершавшим диверсии россиянам дали сроки за госизмену

В Воронежской области трех местных жителей осудили за госизмену в пользу Украины

В Воронежской области трем работавшим на спецслужбы Украины россиянам дали сроки по делу о госизмене. Об этом в среду, 12 февраля, в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным издания, Александр Филимонов, Руслан Власов и Иван Игнатов в 2022 году согласились на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Мужчины передавали координаты железнодорожных мостов и фотографии военных аэродромов на территории Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края. Также они собирались совершить диверсии, в частности, поджечь объекты российской железнодорожной инфраструктуры.

В ходе обыска у одного из осужденных, Александра Филимонова, нашли боеприпасы к огнестрельному оружию. Во время обыска их изъяли. По решению суда Филимонов получил 18 лет лишения свободы, остальные по 14 лет. Наказание диверсантам предстоит отбывать в колонии строгого режима.

8 февраля житель Подмосковья признался в организации четырех диверсий на территории России в интересах ГУР Украины.