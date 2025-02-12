Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:07, 12 февраля 2025Силовые структуры

Трем работавшим на Украину и совершавшим диверсии россиянам дали сроки за госизмену

В Воронежской области трех местных жителей осудили за госизмену в пользу Украины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Воронежской области трем работавшим на спецслужбы Украины россиянам дали сроки по делу о госизмене. Об этом в среду, 12 февраля, в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным издания, Александр Филимонов, Руслан Власов и Иван Игнатов в 2022 году согласились на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Мужчины передавали координаты железнодорожных мостов и фотографии военных аэродромов на территории Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края. Также они собирались совершить диверсии, в частности, поджечь объекты российской железнодорожной инфраструктуры.

В ходе обыска у одного из осужденных, Александра Филимонова, нашли боеприпасы к огнестрельному оружию. Во время обыска их изъяли. По решению суда Филимонов получил 18 лет лишения свободы, остальные по 14 лет. Наказание диверсантам предстоит отбывать в колонии строгого режима.

8 февраля житель Подмосковья признался в организации четырех диверсий на территории России в интересах ГУР Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме раскрыли детали предложенной масштабной амнистии

      ВСУ нанесли удар по автобусу в Горловке

      В московском ресторане обнаружили кишечную палочку

      Отпевание Олега Стриженова завершилось в Москве

      Немецкий концерн начнет производить боеприпасы в граничащей с Россией стране

      В Совфеде допустили переговоры с Украиной в течение года

      Молодым украинцам дали возможность служить только в пехоте

      Солистка «Блестящих» сделала заявление о замужестве

      В Казахстане захотели принять закон об иностранных агентах

      Зеленский отверг слова о роли экс-премьера Британии в отказе Украины от мирного соглашения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше