Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:11, 8 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин признался в организации диверсий по заказу Украины

Житель Подмосковья признался в организации диверсий по заказу ГУР Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Житель Подмосковья признался в организации четырех диверсий на территории России в интересах ГУР Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Все преступления были совершены в 2023 году. По данным агентства, мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и раскрыл личности всех исполнителей, некоторые из них уже задержаны.

Россиянину предъявлены обвинения по статьям 281.1 («Склонение к диверсионной деятельности») и 275 («Госизмена») УК РФ. Он полностью признал вину, объяснив, что пытался таким образом заработать. Мужчина также сообщил, что тогда испытывал «политическую ненависть к действующему режиму в РФ».

Ранее суд в Новосибирске арестовал 24-летнего местного жителя, склонявшего подростков к диверсии. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля по ходатайству следователя.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ перебросили в Дзержинск более 40 тысяч военных. За пять месяцев Российская армия уничтожила две трети группировки противника

      В Белом доме рассказали о злости Трампа по одной причине

      Россиян предупредили о вреде популярных завтраков

      Россиянам назвали самый выгодный способ хранения средств

      В России с иронией отреагировали на планы Франции обучить еще одну бригаду ВСУ

      Стала известна судьба пассажиров пропавшего на Аляске самолета

      Минобороны РФ подало в суд на РЖД

      Россиянин признался в организации диверсий по заказу Украины

      В Британии предупредили Трампа о риске обмана со стороны Зеленского

      Премьер Канады предупредил о серьезной угрозе со стороны Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше