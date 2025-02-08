Россиянин признался в организации диверсий по заказу Украины

Житель Подмосковья признался в организации диверсий по заказу ГУР Украины

Житель Подмосковья признался в организации четырех диверсий на территории России в интересах ГУР Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Все преступления были совершены в 2023 году. По данным агентства, мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и раскрыл личности всех исполнителей, некоторые из них уже задержаны.

Россиянину предъявлены обвинения по статьям 281.1 («Склонение к диверсионной деятельности») и 275 («Госизмена») УК РФ. Он полностью признал вину, объяснив, что пытался таким образом заработать. Мужчина также сообщил, что тогда испытывал «политическую ненависть к действующему режиму в РФ».

Ранее суд в Новосибирске арестовал 24-летнего местного жителя, склонявшего подростков к диверсии. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля по ходатайству следователя.