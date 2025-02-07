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13:26, 7 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина заключили под стражу за склонение подростка к диверсии

В Новосибирске суд арестовал мужчину, склонявшего подростка к диверсии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал 24-летнего местного жителя, склонявшего подростков к диверсии. Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 5 апреля по ходатайству следователя. Мужчина обвиняется по статье 281.1 УК РФ («Склонение к диверсионной деятельности»).

Из материалов уголовного дела следует, новосибирец в феврале через Telegram уговорил несовершеннолетнего за деньги совершить поджог объекта гражданской инфраструктуры с целью повреждения связи. Диверсия была направлена на подрыв экономической безопасности и обороноспособности России. Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники ФСБ.

На допросе он признал вину и раскаялся в содеянном.

6 февраля сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы Эдуарда Гладких за поджоги на железной дороге и попытку теракта в Краснодаре.

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