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18:12, 6 февраля 2025Силовые структуры

Диверсант получил 16 лет колонии за поджоги на железной дороге и попытку теракта на Кубани

Суд дал 16 лет диверсанту Гладких за поджоги на ж/д и попытку теракта на Кубани
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы Эдуарда Гладких за поджоги на железной дороге и попытку теракта в Краснодаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Гладких признали виновным в ряде преступлений по статьям 281 УК РФ («Диверсия»), 205 УК РФ («Покушение на теракт»), 222.1 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических веществ»). Первые три года из назначенного срока он проведет в тюрьме, затем будет переведен в колонию строгого режима. Также ему назначен штраф в 300 тысяч рублей.

Суд установил, что 20 октября 2023 года Гладких по предложению неустановленного человека, с которым был в переписке, совершил поджог металлического шкафа управления электрообогревом на железнодорожных путях. 15 декабря того же года он поджег железнодорожное оборудование на другом участке. Позже Гладких согласился совершить теракт на АЗС в Краснодаре.

Он получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством (СВУ), 11 января 2024 года вытащил бомбу, но не смог совершить подрыв, так как СВУ заранее было заменено сотрудниками правоохранительных органов на муляж. Гладких был задержан с поличным.

В ходе обысков у него нашли коноплю, которую он запас для личного употребления.

30 января сообщалось, что ФСБ обезвредила действовавшего в Подмосковье диверсанта.

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