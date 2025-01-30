ФСБ поймала действовавшего в Подмосковье украинского диверсанта

ФСБ задержала россиянина за серию диверсий в Подмосковье по заданию СБУ

Сотрудники ФСБ выявили действовавшего в Московской области украинского диверсанта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Задержан гражданин России 1979 года рождения, сотрудничавший со Службой безопасности Украины (СБУ) с 2023 года. По заданию ее представителя он совершил серию диверсий на территории региона в 2023 и 2024 годах.

Как установили в ФСБ, задержанный причастен к поджогу военного тягача, стоявшего на ремонте, а также релейного шкафа, вышки сотовой связи и склада с военной продукцией. СБУ обещала ему за диверсии предоставить фальшивые документы, чтобы выехать в страны Евросоюза, однако украинский куратор оборвал связь с диверсантом после выполненных заданий.

Мужчина признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ («Диверсия»).

23 января сообщалось, что в Красноярском крае 17-летнего россиянина приговорили к четырем годам воспитательной колонии по делу о покушении на диверсию.