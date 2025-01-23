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07:45, 23 января 2025Силовые структуры

17-летнему россиянину дали срок за диверсию на железной дороге

В Красноярском крае 17-летнему юноше дали 4 года за попытку диверсии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

В Красноярском крае 17-летнего россиянин приговорили к четырем годам воспитательной колонии по деле о покушении на диверсию. Об этом в четверг, 23 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в марте 2024 года осужденный вместе с несовершеннолетним напарником по заданию куратора из Интернета отправился на участок железнодорожного пути между станциями Ачинск-1 и Тарутино. Там подростки попытались взломать релейный и батарейный шкафы, чтобы совершить поджог, но диверсия не удалась.

22 января сообщалось, что российские силовики вскрыли новую схему украинских мошенников, которые массово скупают детские аккаунты в соцсетях для рассылки призывов к диверсиям и ложных сообщений о терактах.

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