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14:09, 22 января 2025Силовые структуры

Появились рассылки украинских мошенников с призывами к диверсиям через детские аккаунты

Мошенники с Украины массово скупают аккаунты детей в РФ для призывов к диверсиям
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российские силовики вскрыли новую схему украинских мошенников, которые массово скупают детские аккаунты в соцсетях для рассылки призывов к диверсиям и ложных сообщений о терактах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Аферисты нашли способ избежать новые правила сотовых операторов, обязывающих верифицировать владельца сим-карты, выпущенной в России, из-за чего злоумышленники не могут регистрировать новые аккаунты. Теперь они предлагают от 7 до 10 долларов российским школьникам за аккаунт в соцсетях, а потом с него рассылают ложные сообщения о минировании детских садов, школ и больниц.

Схема была вскрыта после случая в Приморском крае, где 17-летний юноша продал неизвестным свою страницу, с которой в местном чате появились запрещенные лозунги. Полицейские оперативно нашли владельца аккаунта и призывают родителей провести с детьми разъяснительную работу относительно негативных последствий.

За продажу своего аккаунта его владельцу может грозить уголовная ответственность по статьям 306 («Заведомо ложный донос») и 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»).

Ранее 22 января сообщалось, что злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы запугивать детей или обманом получить доступ к средствам их родителей.

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