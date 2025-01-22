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10:21, 22 января 2025Экономика

Названы самые распространенные схемы обмана мошенниками детей

ВТБ назвал самые распространенные схемы обмана мошенниками детей
Дмитрий Воронин

Фото: Shutterstock / Fotodom

Злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы запугивать детей или обманом получить доступ к средствам их родителей, сообщается в пресс-релизе ВТБ, поступившем «Ленте.ру». В банке назвали самые распространенные мошеннические схемы, направленные на школьников.

В их число вошли запугивание через звонки, когда ребенку сообщают о грозящей матери или отцу опасности, представляясь силовиками и требуя перевести деньги, обман через игры (для получения якобы выигранных призов просят ввести данные банковской карты) и удаленное управление устройствами. В последнем случае под предлогом защиты или помощи несовершеннолетних вынуждают установить программы удаленного доступа, которые позволяют получить контроль над смартфоном родителей и их банковскими приложениями.

«С каждым годом методы мошенников становятся все более изощренными, и они начали активно использовать доверчивость детей для достижения своих целей», — прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности банка Дмитрий Ревякин.

В кредитной организации призвали граждан объяснить детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, а в случае получения угроз нужно обязательно обратиться к своим родителям или другим близким людям, если с родителями связаться не получается.

Как ранее рассказал директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко, самым распространенным видом мошенничества в России остаются звонки якобы от сотрудников банков. По словам специалиста, в 2024 году злоумышленники также стали активнее применять дипфейки. Их использование в незаконных целях возросло на 13 процентов.

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