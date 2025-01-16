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08:56, 17 января 2025Интернет и СМИ

Названы наиболее актуальные для мошенников способы обмана граждан

Эксперт по безопасности Коваленко предупредил о фейковых сборах средств
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

По оценкам экспертов, за 2024 год россияне потеряли от мошеннических действий от 250 до 300 миллиардов рублей, сообщил специалист по информационной безопасности, директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал наиболее актуальные для злоумышленников способы обмана.

Самым распространенным видом мошенничества, по словам специалиста, остаются звонки якобы от сотрудников банков. Люди на другом конце провода сообщают о «подозрительных операциях» и под предлогом защиты средств выманивают конфиденциальные данные или убеждают собеседника перевести деньги на «безопасный счет», предупредил Коваленко. Чтобы войти в доверие к клиентам, злоумышленники используют технологии подмены телефонных номеров и профессиональную лексику, отметил он.

В 2024 году мошенники также стали активнее использовать дипфейки для обмана клиентов банка. Число таких инцидентов возросло на 13 процентов

Павел Коваленкоэксперт по инфобезопасности

Кроме того, на фоне растущего интереса к инвестициям участились случаи создания поддельных торговых платформ, обозначил собеседник «Ленты.ру». Так, мошенники предлагают вложить средства в криптовалюту или акции, демонстрируют фиктивную прибыль на специально созданных сайтах, а после получения крупной суммы исчезают.

В сфере онлайн-торговли преступники создают копии известных магазинов или полностью поддельные сайты, обратил внимание эксперт. Покупателей привлекают неправдоподобно низкими ценами и выгодными акциями, добавил он. После оплаты товар либо не доставляется, либо оказывается подделкой.

Особенно активно мошенники используют такую методику в периоды праздников и во время традиционных скидок

Павел Коваленкоэксперт по инфобезопасности

Распространенным, по словам Коваленко, остается и мошенничество в соцсетях. Он уточнил, что злоумышленники часто взламывают аккаунты пользователей или создают их копии, после чего рассылают сообщения с просьбами о финансовой помощи якобы от имени знакомых.

«Также распространены мошеннические розыгрыши, где для получения "выигрыша" требуется заплатить комиссию, оплатить доставку, налог и другие несуществующие взимания. Еще одна популярная схема — шантаж после взлома аккаунтов. Преступники получают доступ к аккаунтам и требуют выкуп, угрожая публикацией личной информации или компрометирующих материалов», — рассказал безопасник.

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Актуальной, по его словам, остается и схема с созданием фейковых сборов средств для нуждающихся. Мошенники просят помочь больным детям, бездомным животным или жителям приграничных регионов.

Ранее аналитики компании F.A.C.C.T. предупредили россиян о новом способе мошенничества. Они сообщили, что в последнее время злоумышленники воруют криптовалюту под предлогом раздачи коллекционных виртуальных подарков в Telegram.

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