Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

F.A.C.C.T.: Мошенники воруют криптовалюту под предлогом подарков в Telegram

Мошенники воруют криптовалюту под предлогом раздачи коллекционных виртуальных подарков в Telegram. О новом способе обмана в мессенджере предупредили аналитики компании F.A.C.C.T.

Эксперты рассказали, что злоумышленники создают фишинговые сайты, на которых обещают бесплатную раздачу подарков, в частности с интернет-персонажем Лягушонком Пепе. «Вредоносное программное обеспечение (дрейнеры), установленное на этих ресурсах, ворует средства с криптокошельков пользователей», — объяснили в компании.

Старший аналитик Digital Risk Protection компании Мария Синицына призвала россиян избегать ввода личных данных на сомнительных ресурсах, изучать информацию об акциях, а также проверять дату регистрации домена. «Часто мошеннические сайты регистрируют за несколько дней до начала их использования», — подчеркнула эксперт.

Ранее аналитики объединенной компании Wildberries и Russ выявили новую схему мошенничества с обманом детей. В компании предупредили, что аферисты создают в мессенджерах фейковые аккаунты от имени игровых блогеров, а затем пишут россиянам, в частности детям, сообщения с якобы выгодным предложением.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.