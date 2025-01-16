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15:23, 16 января 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с обманом детей

Wildberries: Мошенники пишут детям в мессенджерах от имени игровых блогеров
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom  

Аналитики объединенной компании Wildberries и Russ выявили новую схему мошенничества с обманом детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В компании предупредили, что мошенники создают в мессенджерах фейковые аккаунты от имени игровых блогеров, а затем пишут россиянам, в частности детям, сообщения с выгодным предложением. Злоумышленники предлагают купить внутриигровые предметы по сниженной стоимости, а когда ребенок соглашается на сделку, его просят ввести данные карты родителей или логин и пароль от учетной записи на маркетплейсе, отметили специалисты.

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Как объяснили эксперты, аферисты, получив эти данные, приобретают различные цифровые товары на популярных маркетплейсах, например валюту игровых платформ, подарочные сертификаты, а затем перепродают их с большой скидкой.

Специалист компании Игорь Сомов призвал россиян контролировать активность детей в сети, а также развивать их киберосознанность. Он посоветовал объяснять детям, что нужно с осторожностью относиться к любым предложениям, особенно если им предлагается воспользоваться сторонними ресурсами.

Ранее стало известно, что мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию. Для этого они стали использовать ботов, которые получают доступ ко всем уведомлениям пользователя, в том числе сообщениям с одноразовым кодом.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

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