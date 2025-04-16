Раскрыты подробности о кураторах планировавшего теракт в Пятигорске иностранца

Кураторы планировавшего теракт в Пятигорске иностранца находились на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
По данным агентства, он активно переписывался с ними. На допросе у правоохранителей иностранец сделал признательные показания. Кроме того, силовики провели обыск по месту его жительства. В результате они обнаружили и изъяли три бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор, смартфон и банковские карты, а также другие имеющие доказательственное значение предметы.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала иностранца, планировавшего устроить теракт в одном из досуговых центров. Сотрудники ведомства поделились кадрами с его задержанием.