Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:58, 16 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о кураторах планировавшего теракт в Пятигорске иностранца

ТАСС: Кураторы планировавшего теракт в Пятигорске иностранца — на Украине
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Задержанный ФСБ за подготовку теракта в Пятигорске иностранец попал на видео

Кадр: ЦОС ФСБ России /  ТАСС

Кураторы планировавшего теракт в Пятигорске иностранца находились на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

По данным агентства, он активно переписывался с ними. На допросе у правоохранителей иностранец сделал признательные показания. Кроме того, силовики провели обыск по месту его жительства. В результате они обнаружили и изъяли три бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор, смартфон и банковские карты, а также другие имеющие доказательственное значение предметы.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала иностранца, планировавшего устроить теракт в одном из досуговых центров. Сотрудники ведомства поделились кадрами с его задержанием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан бывший губернатор Курской области. Что известно о его деле?

    Трамп продлил санкции против российских судов

    Звезда кулинарного шоу забеременела после девяти лет неудачных попыток

    Бывших заместителей губернатора Курской области обвинили в хищении миллиарда рублей

    Названы лучшие направления для путешествий по миру

    Режиссер назвала Асмус профнепригодной после скандального увольнения

    Фетисов высказался об отъезде четырех игроков СКА в НХЛ

    Одной из самых дорогих компаний мира предсказали колоссальные убытки

    Новый дрон «Куб» покажут в Ираке

    В Сербии на фоне протестов сменили премьер-министра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости