МВД изъяло у готовившего теракт в Пятигорске топор, два ножа и три коктейля Молотова

Полицейские изъяли у готовившего теракт в Пятигорске иностранца три бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор, банковские карты, смартфон. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.
Выходец из государства ближнего зарубежья подозревается в планировании теракта в одном из концертных залов города. Он является сторонником международной террористической организации. В изъятом у него смартфоне имеется переписка с кураторами, находящимися на территории Украины.
16 апреля сообщалось, что ФСБ задержала иностранца, планировавшего устроить теракт в Пятигорске. Сотрудники ведомства поделились кадрами его задержания.