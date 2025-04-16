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19:31, 16 апреля 2025Силовые структуры

МВД изъяло у готовившего теракт в Пятигорске топор, два ножа и три коктейля Молотова

МВД: У готовившего теракт в Пятигорске изъяты топор, 2 ножа и коктейли Молотова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыты подробности о кураторах планировавшего теракт в Пятигорске иностранца

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Полицейские изъяли у готовившего теракт в Пятигорске иностранца три бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор, банковские карты, смартфон. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Выходец из государства ближнего зарубежья подозревается в планировании теракта в одном из концертных залов города. Он является сторонником международной террористической организации. В изъятом у него смартфоне имеется переписка с кураторами, находящимися на территории Украины.

16 апреля сообщалось, что ФСБ задержала иностранца, планировавшего устроить теракт в Пятигорске. Сотрудники ведомства поделились кадрами его задержания.

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