МВД изъяло у готовившего теракт в Пятигорске топор, два ножа и три коктейля Молотова

МВД: У готовившего теракт в Пятигорске изъяты топор, 2 ножа и коктейли Молотова

Начало событий в новости Раскрыты подробности о кураторах планировавшего теракт в Пятигорске иностранца

Полицейские изъяли у готовившего теракт в Пятигорске иностранца три бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор, банковские карты, смартфон. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Выходец из государства ближнего зарубежья подозревается в планировании теракта в одном из концертных залов города. Он является сторонником международной террористической организации. В изъятом у него смартфоне имеется переписка с кураторами, находящимися на территории Украины.

16 апреля сообщалось, что ФСБ задержала иностранца, планировавшего устроить теракт в Пятигорске. Сотрудники ведомства поделились кадрами его задержания.