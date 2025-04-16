Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:40, 16 апреля 2025Силовые структуры

Задержанный ФСБ за подготовку теракта в Пятигорске иностранец попал на видео

ФСБ показала на видео задержание планировавшего теракт в Пятигорске иностранца
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала планировавшего теракт в Пятигорске иностранца

ФСБ показала на видео задержание планировавшего теракт в Пятигорске иностранца. Соответствующие кадры опубликованы в РИА Новости.

На видео снято, как силовики заходят в дом иностранца, кладут его на пол и надевают наручники. Затем на записи видно, как его заводят в здание ФСБ. Он рассказал, что в Пятигорск приехал на заработки. По его словам в интернете он познакомился с членами «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Он признался, что стал членом этой организации и получил от нее задание совершить теракт в одном из культурных центров Пятигорска.

Ранее сообщалось, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 30, 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»). Он планировал теракт в одном из досуговых центров, а после свершения преступления собирался уехать в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан бывший губернатор Курской области. Что известно о его деле?

    Раскрыты подробности о кураторах планировавшего теракт в Пятигорске иностранца

    Звезда советских сказок спился и умер после избиения

    Площадь пожара на заводе в Курске стала значительно больше

    Стало известно о ликвидации сооснователя «Правого сектора» при прорыве под Белгородом

    В Киеве назвали возможной отмену военного положения на Украине

    Бывшего губернатора Курской области доставили в суд

    Объявлена дата первых в мире гонок сперматозоидов

    В одной из стран НАТО подтвердили увеличение оборонных расходов до пяти процентов от ВВП

    ВТО понизила прогноз роста мировой экономики из-за пошлин Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости