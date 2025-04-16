Задержанный ФСБ за подготовку теракта в Пятигорске иностранец попал на видео

ФСБ показала на видео задержание планировавшего теракт в Пятигорске иностранца

ФСБ показала на видео задержание планировавшего теракт в Пятигорске иностранца. Соответствующие кадры опубликованы в РИА Новости.

На видео снято, как силовики заходят в дом иностранца, кладут его на пол и надевают наручники. Затем на записи видно, как его заводят в здание ФСБ. Он рассказал, что в Пятигорск приехал на заработки. По его словам в интернете он познакомился с членами «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Он признался, что стал членом этой организации и получил от нее задание совершить теракт в одном из культурных центров Пятигорска.

Ранее сообщалось, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 30, 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»). Он планировал теракт в одном из досуговых центров, а после свершения преступления собирался уехать в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях.