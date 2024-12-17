Генерал-лейтенант ВС России Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве. Чем он известен?

Около 06:10 по московскому времени во вторник, 17 декабря, у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России (ВС) Игорь Кириллов.

Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. По факту произошедшего Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статьям по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ответственность за преступление уже взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ). «Лента.ру» рассказывает, чем известен погибший генерал-лейтенант Кириллов.

Ранние годы, образование

Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. В 1991-м он окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, а в 2007 году — Военную академию радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза Тимошенко.

Начало службы

Службу Кириллов начинал в Группе советских войск в Германии, затем был переведен в Московский военный округ. Последовательно прошел должности от командира взвода до командира отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты.

С 2009 года по август 2014 года Кириллов занимал должности в Управлении начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации, с сентября 2014 года по август 2017 года был начальником своей альма-матер — Военной академии имени Маршала Советского Союза Тимошенко.

Место взрыва на Рязанском проспекте, унесшего жизнь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Руководство войсками РХБЗ

В апреле 2017 года Игорь Кириллов был назначен на должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Он участвовал в создании и принятии на вооружение новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка», опытные образцы которой стали поступать в российские войска в 2020 году.

Громкие заявления

Генерал-лейтенант Кириллов был известен своими заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Кириллов не раз утверждал, что США расширяют сеть зарубежных биолабораторий, а также проводят исследования с высокопатогенными вирусами и бактериями.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов выступает в Госдуме Фото: Russian State Duma / Reuters

В январе 2024 года Кириллов заявил, что высшие должностные лица США специально мешали расследованию причин пандемии COVID-19, а также манипулировали общественным мнением. Он неоднократно обвинял Вооруженные силы Украины (ВСУ) в применении химического оружия в ходе боевых действий.

В октябре 2024 года Кириллов заявил, что ВСУ использовали химическое оружие, произведенное на Западе, в городе Суджа (Курская область). После этого генерал-лейтенант попал под британские санкции якобы за «содействие в запрещенной деятельности, связанной с химическим оружием».

Награды и личная жизнь

Герой Труда РФ, генерал-лейтенант Кириллов был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 3-й и 4-й степени, орденом «За военные заслуги», а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Кириллов был кандидатом военных наук.

Под его редакцией в 2018 году издали книгу «100 лет войскам радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ». У генерал-лейтенанта остались двое сыновей и жена.