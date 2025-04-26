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18:54, 26 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности убийства генерал-лейтенанта Москалика

Убившее Москалика взрывное устройство привели в действие с территории Украины
Мария Винар

Фото: Stringer / news.ru / Globallookpress.com

Журналисты раскрыли подробности убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России

Взрывное устройство, которое сработало в припаркованном автомобиле во дворе Балашихи, было приведено в действие с территории Украины. Ранее сообщалось, что ФСБ задержала агента украинских спецслужб Игната Кузина, причастного в минировании. Подозреваемого доставили в Следственный комитет России.

25 апреля около 10:40 в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen. Изначально сообщалось, что ЧП стало результатом взрыва газобаллонного оборудования, а жертвой оказался случайный прохожий.

Следователи квалифицировали взрыв в Балашихе как убийство. Возбуждено уголовное дело.

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