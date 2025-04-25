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16:01, 25 апреля 2025Силовые структуры

Следователи квалифицировали взрыв в Балашихе как убийство

Российский СК квалифицировал взрыв в Балашихе как убийство после гибели генерала
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Телеграм-канал Следком

Следственный комитета России (СКР) квалифицировал взрыв в Балашихе, при котором погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, как убийство. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным Следственного комитета, по факту взрыва автомобиля с установленным внутри взрывным устройством, начиненным поражающими элементами, было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Взрыв автомобиля произошел в пятницу, 25 апреля, около 10:40 в городе Балашихе на бульваре Нестерова. Изначально сообщалось, что ЧП стало результатом случайности, а погибший — прохожий. Позже стало известно о целенаправленной атаке с применением взрывного устройства.

Погибшим оказался высокопоставленный офицер Генерального штаба Министерства обороны России генерал Ярослав Москалик.

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