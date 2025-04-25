При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в городе Балашихе Московской области. В результате ЧП погиб высокопоставленный офицер Генерального штаба Министерства обороны России — генерал Ярослав Москалик.

По информации издания Baza, взрыв произошел в пятницу, 25 апреля, около 10:40 на бульваре Нестерова. Взрывной волной проходившего мимо Москалика отбросило на несколько метров.

Telegram-канал Shot в свою очередь пишет, что начиненный взрывчаткой автомобиль могли специально пригнать к дому, где проживал военный. Машина не принадлежала погибшему. По данным канала, самодельное взрывное устройство (СВУ) было начинено поражающими элементами диаметром около шести миллиметров.

Момент взрыва автомобиля попал на видео

Момент взрыва автомобиля в Балашихе запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как человек идет по тротуару в сторону припаркованных машин. Спустя пару секунд одна из них взрывается.

«Осторожно, Москва» пишет, что от взрыва в жилом доме на нескольких этажах выбило стекла, а автомобиль охватил огонь. Кроме того, черный дым был виден из разных районов города. После случившегося местные жители стали расталкивать другие машины, чтобы освободить проезд для спецтехники.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва. На место происшествия выехали следователи, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов.

В России заявили о влиянии взрыва СВУ на мирное урегулирование

Взрыв в Балашихе скажется на переговорах между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником главы Белого дома Стива Уиткоффа, пишет Telegram-канал «МИГ России».

Сегодняшний теракт нанес серьезный удар по мирному процессу. Очень серьезный. Это скажется и на сегодняшних переговорах Путина и Уиткоффа

Telegram-канал «МИГ России»

В свою очередь, Telegram-канал «Осведомитель» в связи с гибелью Москалика призвал пересмотреть запрет на ликвидацию руководителей силовых структур Украины. «Безнаказанность порождает вседозволенность. Очевидно, что со стороны России существует негласный запрет на убийство украинского военно-политического руководства. Очевидно, что вопрос ликвидации руководства украинских силовых структур давно перезрел», — пишут авторы канала.