Задержанного ФСБ россиянина завербовал бывший одноклассник из СБУ

Задержанного в Крыму агента СБУ завербовал бывший одноклассник

Задержанный в Крыму агент Службы безопасности Украины (СБУ) был завербован бывшим одноклассником. Об этом сообщает РИА Новости.

На допросе россиянин признался, что часто общался с одноклассником на бытовые темы. Выяснилось, что он сотрудник СБУ. Затем товарищ начал просить задержанного выполнять определенные задания.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

Задержание ФСБ жителя Крыма за работу на СБУ попало на видео.