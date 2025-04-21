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10:36, 21 апреля 2025Силовые структуры

Задержанного ФСБ россиянина завербовал бывший одноклассник из СБУ

Задержанного в Крыму агента СБУ завербовал бывший одноклассник
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ России

Задержанный в Крыму агент Службы безопасности Украины (СБУ) был завербован бывшим одноклассником. Об этом сообщает РИА Новости.

На допросе россиянин признался, что часто общался с одноклассником на бытовые темы. Выяснилось, что он сотрудник СБУ. Затем товарищ начал просить задержанного выполнять определенные задания.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

Задержание ФСБ жителя Крыма за работу на СБУ попало на видео.

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