Задержанный за работу на СБУ россиянин дал признательные показания

Задержанный в Крыму агент СБУ признал, что передавал данные

Задержанный в Крыму агент Службы безопасности Украины (СБУ) дал признательные показания. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

По данным агентства, задержанный вел наблюдение за военным аэродромом и передавал информацию сотрудникам СБУ.

В сентябре 2022 года с ним связался бывший одноклассник, который сначала общался на различные темы, а через некоторое время попросил выполнить определенные задания. Одно из них было на аэродроме в Гвардейском. Требовалось зафиксировать все, что там происходит.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Крыма за работу на СБУ.