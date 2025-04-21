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10:31, 21 апреля 2025Силовые структуры

Задержанный за работу на СБУ россиянин дал признательные показания

Задержанный в Крыму агент СБУ признал, что передавал данные
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Задержанный в Крыму агент Службы безопасности Украины (СБУ) дал признательные показания. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

По данным агентства, задержанный вел наблюдение за военным аэродромом и передавал информацию сотрудникам СБУ.

В сентябре 2022 года с ним связался бывший одноклассник, который сначала общался на различные темы, а через некоторое время попросил выполнить определенные задания. Одно из них было на аэродроме в Гвардейском. Требовалось зафиксировать все, что там происходит.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Крыма за работу на СБУ.

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