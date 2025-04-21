ФСБ задержала жителя Крыма за работу на СБУ

В Крыму ФСБ задержала местного жителя за работу на СБУ

В Крыму ФСБ задержала местного жителя за работу на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

По данным агентства, житель Симферополя собирал данные о военных объектах и передавал через один из мессенджеров сотрудникам СБУ. Их интересовали железнодорожные составы с техникой и радиолокационные станции. Мужчина рассказал, что задания ему давал его бывший одноклассник.

Ранее появилось видео задержания россиянина за передачу СБУ данных о военных объектах.