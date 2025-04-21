Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:57, 21 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала жителя Крыма за работу на СБУ

В Крыму ФСБ задержала местного жителя за работу на СБУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму ФСБ задержала местного жителя за работу на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

По данным агентства, житель Симферополя собирал данные о военных объектах и передавал через один из мессенджеров сотрудникам СБУ. Их интересовали железнодорожные составы с техникой и радиолокационные станции. Мужчина рассказал, что задания ему давал его бывший одноклассник.

Ранее появилось видео задержания россиянина за передачу СБУ данных о военных объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия несколько раз атаковала Украину за ночь. По регионам ударили ракетами, дронами-камикадзе и авиабомбами

    Задержанный за работу на СБУ россиянин дал признательные показания

    Обстрел села в Армении со стороны Азербайджана описали фразой «началась война»

    Признавшаяся в любви к Бандере Наргиз выступила на русском языке

    Названо количество нарушений со стороны ВСУ во время пасхального перемирия

    Леня Голубков из рекламы МММ экстренно обратился к врачам

    Москвичей предупредили о похолодании на 10 градусов

    В Минобороны сообщили о соблюдении Россией режима прекращения огня

    Минобороны отчиталось о действиях армии России после окончания перемирия

    Папарацци сняли популярного 61-летнего актера с голым торсом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости