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09:59, 21 апреля 2025Силовые структуры

Задержание россиянина за передачу СБУ данных о военных объектах попало на видео

ФСБ показала задержание жителя Крыма, передавшего СБУ данные о военных объектах
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео задержания и допроса жителя Крыма, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о военных объектах. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах сотрудники ФСБ ведут россиянина в наручниках на допрос. Он признается, что сотрудничал с СБУ и выполнял их задания.

Ранее стало известно, что житель Симферополя собирал данные о военных объектах и передавал через один из мессенджеров бывшему однокласснику, который является сотрудником СБУ. Его интересовали железнодорожные составы с техникой и радиолокационные станции.

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