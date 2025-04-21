Задержание россиянина за передачу СБУ данных о военных объектах попало на видео

ФСБ показала задержание жителя Крыма, передавшего СБУ данные о военных объектах

ФСБ показала видео задержания и допроса жителя Крыма, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о военных объектах. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах сотрудники ФСБ ведут россиянина в наручниках на допрос. Он признается, что сотрудничал с СБУ и выполнял их задания.

Ранее стало известно, что житель Симферополя собирал данные о военных объектах и передавал через один из мессенджеров бывшему однокласснику, который является сотрудником СБУ. Его интересовали железнодорожные составы с техникой и радиолокационные станции.