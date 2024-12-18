В ФСБ заявили о задержании исполнителя убийства генерала Кириллова

ФСБ России: задержан исполнитель убийства генерала Игоря Кириллова

Подозреваемого в совершении теракта в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника задержали, им оказался 29-летний гражданин Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий совместно с МВД России и СК России установлен и задержан гражданин Республики Узбекистан 1995 года рождения», — поделились в ведомстве.

Задержанный был передан в Следственный комитет России. Он уже дал признательные показания и сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами.

О задержании двоих подозреваемых по делу о подрыве Кириллова и его помощника сообщалось ранее.

Рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, унесший жизни генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.

