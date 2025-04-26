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19:52, 26 апреля 2025Силовые структуры

Задержание украинского агента за подрыв генерала Москалика попало на видео

ФСБ показала задержание украинского агента, причастного к убийству Москалика
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео задержания агента украинских спецслужб Игната Кузина, причастного к подрыву замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Запись опубликовал РИА Новости.

На кадрах силовики ведут Кузина в наручниках к служебному авто. На допросе у следователей он признается, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году. Заказ на расправу над генералом Москаликом подозреваемый получил полгода назад. В ноябре 2024 года он заселился в дом, где проживал потерпевший, чтобы изучить его привычки.

Ранее стало известно, что взрывное устройство, которое сработало в припаркованном автомобиле во дворе Балашихи, было приведено в действие с территории Украины.

25 апреля около 10:40 в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen. Жертвой оказался высокопоставленный офицер Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

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