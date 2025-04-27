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02:03, 27 апреля 2025Экономика

Трамп призвал освободить американские корабли от пошлин через Панамский и Суэцкий каналы

Трамп: Корабли США должны проходить через Панамский и Суэцкий каналы бесплатно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные корабли и коммерческие суда должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы. Такой призыв он опубликовал на странице в соцсети Truth Social.

По его словам, эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов. Американский лидер добавил, что поручил госсекретарю США Марко Рубио немедленно заняться данным вопросом и задокументировать эту ситуацию.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Соединенные Штаты и Панама подписали рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу.

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