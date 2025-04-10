Глава Пентагона сообщил о соглашении по Панамскому каналу

Шеф Пентагона Хегсет: США и Панама подписали рамочное соглашение

Соединенные Штаты и Панама подписали рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет, пишет РИА Новости.

«Мы также подписали с министром по делам канала рамочное соглашение о том, что военные и вспомогательные корабли США будут проходить через Панамский канал первыми и бесплатно», — уточнил он.

6 февраля Пит Хегсет и президент Панамы Хосе Рауль Мулино во время телефонного разговора обсудили тесные связи двух государств. Они также уделили особое внимание вопросам охраны Панамского канала. Так, шеф Пентагона уточнил, что приоритетом для Соединенных Штатов является защита своих национальных интересов и обеспечение свободного доступа к Панамскому каналу.

В свою очередь, глава Белого дома рассказал, что США намерены восстановить контроль над Панамским каналом. В январе во время инаугурационной речи политик сообщил о планах Вашингтона установить контроль над Панамским каналом. Он добавил, что американские корабли сильно переплачивают и не обслуживаются честно ни в каком виде, включая ВМС Соединенных Штатов.