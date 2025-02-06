Глава Пентагона и президент Панамы обсудили по телефону охрану Панамского канала

Глава Пентагона Хегсет и президент Панамы обсудили охрану Панамского канала

Глава Пентагона Пит Хегсет и президент Панамы Хосе Рауль Мулино во время телефонного разговора обсудили тесные связи двух государств. Они уделили особое внимание вопросам охраны Панамского канала, рассказали в американском военном ведомстве, пишет РИА Новости..

«Министр Хегсет и президент Мулино также договорились о расширении сотрудничества между вооруженными силами США и силами безопасности Панамы», — говорится в заявлении.

Они также подчеркнули, что сотрудничество между Соединенными Штатами и администрацией Панамского канала охватывает широкий спектр областей. Подчеркивается, что Мулино ожидает предстоящего визита Хегсета в Панаму.

Ранее Пит Хегсет сообщил, что приоритетом для Соединенных Штатов является защита своих национальных интересов и обеспечение свободного доступа к Панамскому каналу.

На днях Трамп сообщил, что решение вопроса с Панамским каналом пройдет без участия американских солдат.