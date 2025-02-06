Пентагон назвал приоритеты для США

Глава Пентагона Хегсет назвал доступ к Панамскому каналу приоритетом для США

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что приоритетом для Соединенных Штатов является защита своих национальных интересов и обеспечение свободного доступа к Панамскому каналу. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего, говорится в заявлении Пентагона.

По словам Хегсета, его работа под руководством президента США Дональда Трампа будет сосредоточена на защите интересов национальной безопасности Соединенных Штатов. «Это включает в себя обеспечение беспрепятственного доступа к Панамскому каналу и защиту его от иностранного вмешательства», — говорится в сообщении.

В ходе разговора министры договорились о расширении сотрудничества между вооруженными силами США и силами безопасности Панамы.

Ранее сообщалось, что Трамп менее чем через месяц после своей инаугурации смог принудить власти Панамы принять условия Белого дома и потеснить Китай. После визита госсекретаря Марко Рубио в латиноамериканскую страну Панамский канал фактически перешел под контроль Вашингтона.